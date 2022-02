The Elder Scrolls 6: giocatore ucciderà l'odiato Nazeem di Skyrim tutti i giorni finché non uscirà

Manca ancora molto all'uscita di The Elder Scrolls 6, considerando che Bethesda deve ancora lanciare Starfield, ma un giocatore ha deciso che nell'attesa ucciderà tutti i giorni Nazeem, probabilmente il personaggio non giocante più odiato di Skyrim.

Nazeem, il personnaggio più odiato di Skyrim

Perché è tanto disprezzato? Diciamo che è una figura estremamente boriosa e arrogante, tanto che la sua frase tipica è diventata proverbiale ed è conosciuta da chiunque abbia passato più di qualche ora nel mondo di Skyrim: "Do you get to the Cloud District very often? Oh, what am I saying, of course you don't."

Il simpaticone, un Redguard, si può incontrare fuori dalla sua fattoria, la Chillfurrow Farm, situata a sud di Whiterun. Chissà come fa sua moglie Ahlam a sopportarlo. Vero è che Nazeem non dorme alla fattoria, ma in una stanza del The Drunken Huntsman... i due non ci dicono qualcosa.

Comunque sia, Sidek, questo il nome del giocatore, è determinato ad ammazzarlo tutti i giorni, in modi sempre più creativi, pubblicando ogni singola uccisione nel suo canale YouTube. Vediamo uno degli ormai tantissimi video in cui il povero Nazeem trova una triste fine (questa storia va avanti da più di quattro mesi).

Chissà se soffre più Nazeem o Sidek. Che aggiungere a questa drammatica vicenda? Speriamo che Bethesda lanci The Elder Scrolls 6 al più presto e salvi entrambi dal loro triste destino.