The Great Ace Attorney Chronicles, video di gameplay da 14 minuti

The Great Ace Attorney Chronicles è stato mostrato con un video di gameplay della durata di circa 14 minuti da Game Informer, a poche settimane dal lancio ufficiale.

Come avrete letto nel nostro provato di The Great Ace Attorney Chronicles, la raccolta dedicata al prequel della celebre serie Capcom può contare su alcune interessanti novità.

Fra queste spicca la presenza del personaggio di Herlock Sholmes, che vediamo in azione anche in questo filmato durante la fase investigativa, in cui si raccolgono gli indizi e le prove utili ai fini del processo.

Una volta in aula, come da tradizione per il franchise, bisognerà sfruttare quanto è stato trovato per provare le proprie tesi oppure smentire eventuali testimonianze mendaci, naturalmente dopo aver esclamato "Objection!".

The Great Ace Attorney Chronicles sarà disponibile a partire dal 27 luglio nelle versioni PC, PS4 e Nintendo Switch.