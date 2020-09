The Invincible, annunciato un nuovo thriller creato da ex CD Projekt RED e Techland

Starward Industries, un team polacco formato da tanti talenti che hanno lavorato in CD Projekt RED e Techland a giochi del calibro di The Witcher 3, Diyning Light e Dead Island, ha annunciato The Invincible, un nuovo sci-fi thriller per PC Steam ispirato all'omonimo libro di fantascienza di Stanislaw Lem.

The Invincible è un thriller sci-fi in prima persona ambientato in un retro-futuro. Dopo esserci risvegliati su un pianeta ostile, dovremo intraprendere una misteriosa missione alla ricerca dell'equipaggio scomparso della nostra navicella. Lottando per la sopravvivenza, sveleremo i sinistri segreti del pianeta Regis III.

L'atmosfera del gioco sembra già molo buona, come testimoniato da un trailer nel quale è possibile sentire parte della colonna sonora. Potrete trovare il filmato ai piedi di questa notizia. La tecnologia di The Invincible, retrò, ma anche futuristica, permette di avere robot e droni, nonostante l'abbondanza di tubi e valvole. La storia, poi, dovrebbe essere intrigante, dato che si ispira all'omonimo L'invincibile, un libro di Stanislaw Lem del 1964. Qui potete trovare tutto quello che ci dice Wikipedia di questo libro.

Il gioco sfrutterà l'Unreal Engine 4 per portare su schermo un comparto grafico notevole, tanto che non ci sorprenderemmo se prima o poi venisse annunciata una versione per PS5 e Xbox Series X. Le premesse per avere tra le mani un gioco degno di nota sembrano, quindi, esserci tutte. Cosa ve ne pare?

The Invincible al momento è ancora TBA. A questo indirizzo potrete trovare la pagina Steam del prodotto.