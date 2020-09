Final Fantasy 16: Toshio Murouchi di Square Enix consiglia di vedere lo showcase PS5

Toshio Murouchi, General Manager of Community & Service Division di Square Enix, consiglia su Twitter di andare a letto presto per svegliarsi in tempo per vedere lo showcase PS5. Questo perché la conferenza verrà trasmessa quando saranno le 5 del mattino in Giappone e in molti, il mercoledì mattina, potrebbero perdersela. Una chiamata alle armi che in molti hanno collegato ai rumor che sostengono che Final Fantasy 16 sarà mostrato durante la conferenza.

Sono, infatti, diversi giorni che si rumoreggia che Final Fantasy 16 sarà presente allo showcase di PS5. A corroborare questi rumor ci ha pensato qualche ora fa Toshio Murouchi di Square Enix con un tweet nel quale si legge "Dovresti andare a letto presto e alzarti presto..." collegato al messaggio nel quale Sony annuncia lo showcase di PS5.

Showcase che seguiremo in diretta su Twitch, con una lunga maratona che, oltretutto, è già iniziata.

Perché dire che tutti dovrebbero seguire l'evento, se Square Enix non fosse coinvolta? E se fosse coinvolta, quale gioco porterebbe? Per questo motivo in molti hanno unito i rumor degli scorsi giorni a questo messaggio per trovare una potenziale conferma della presenza di Final Fantasy 16 allo showcase.

Cosa ne pensate? Credete in questo tipo di collegamento o è solo una coincidenza?