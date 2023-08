The Invincible: data d'uscita annunciata con un trailer per l'avventura fantascientifica

The Invincible, l'interessante avventura fantascientifica di Starward Industries e 11 bit Studios incentrata sull'omonimo romanzo di Stanisław Lem, ha una data d'uscita fissata e annunciata in queste ore da un nuovo trailer, visibile qui sotto.

Annunciato inizialmente nel 2020, il gioco era atteso per il 2021, ma vari ritardi l'hanno portato fino a quest'anno, con la data d'uscita fissata per il 6 novembre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Come riferito già in precedenza, The Invincible risulta particolarmente interessante sia per la sua struttura un stile adventure che per il fatto di essere legato all'omonimo romanzo di Stanisław Lem, autore anche di Solaris.

In questo viene raccontata una missione sul pianeta Regis III, che si rivela sempre più complicata fino a diventare una sorta di incubo. L'obiettivo principale di Dr. Yasna, protagonista della storia, è il recupero degli altri membri dell'equipaggio, dispersi dopo un atterraggio d'emergenza, ma durante l'esplorazione emergono vari inquietanti segreti sul pianeta alieno.