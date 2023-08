Baldur's Gate 3 su PS5 sarà più aggiornato possibile, ecco perché il preload è vicino all'uscita

Il sempre attivo Michael Douse, director of publishing di Larian che ultimamente sembra si stia dando un gran da fare a dare informazioni su Twitter, ha spiegato che il motivo per cui la versione PS5 di Baldur's Gate 3 ha un preload così vicino alla sua uscita è la volontà di mettere a disposizione la versione più aggiornata possibile, al pari con l'evoluzione della versione PC attraverso le recenti patch.

L'informazione arriva in risposta a un attacco da parte di un utente su Twitter, che rinfocolava l'assurda "guerra delle esclusive" (nonostante una delle due non lo sia nemmeno) tra Starfield e Baldur's Gate 3, sostenendo che il primo sarebbe "più pronto" del secondo (per quanto riguarda la versione PS5) perché ha offerto la possibilità di preload con largo anticipo rispetto all'uscita del gioco, al contrario dell'RPG di Larian.

Douse è allora intervenuto riferendo che "vogliamo che la gente abbia a disposizione le ultime patch, perché ci sembra che sia la cosa più favorevole per gli utenti. Non è una questione così complicata". In questa maniera, viene esclusa qualsiasi presenza di problematiche come spiegazione per un preload così vicino all'uscita del gioco.