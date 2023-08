Oppo Enco Air3, la recensione degli auricolari di fascia economica che puntano al vertice

È proprio della periferica audio che parleremo in questo articolo, perché pur nel sovraffollato mercato degli auricolari True Wireless , la proposta di Oppo ha perlomeno un paio di elementi di interesse che potrebbero indirizzare le preferenze dei potenziali acquirenti. Inoltre c'è il buon biglietto da visita dei predecessori, gli Enco Air2, usciti praticamente un anno fa e che hanno lasciato un ottimo ricordo viste le prestazioni convincenti all'interno di un rapporto qualità/prezzo non banale.

Caratteristiche tecniche

Le Oppo Enco Air3 hanno una buona scheda tecnica ma con qualche mancanza

Se ci guardiamo attorno all'interno dell'attuale mercato alla ricerca di un paio di auricolari TWS, la scelta è senza dubbio ampia e vasta per ogni fascia di prezzo. Ma la stragrande maggioranza di essi sono declinazioni della forma in ear, ovvero con gli auricolari dotati di un gommino da infilare all'interno della cavità auricolare. Si tratta di una soluzione apprezzata da molti e che possiede indubbi vantaggi in termini di stabilità e di qualità del suono, ma che non tutti gradiscono sia per motivi di pura comodità, sia per il fatto che gli in ear riducono i suoni esterni e quindi limitano la consapevolezza di ciò che ci circonda. Gli Oppo Enco Air3 si basano invece su un'alternativa non certo particolarmente esotica ma meno gettonata, ovvero quella delle semi-in ear che, per capirci, è la stessa delle Airpods: quindi l'auricolare si "incastra" nella conca dell'orecchio ma non dentro al canale uditivo.

Fatta questa importante premessa, procediamo con la descrizione della scheda tecnica passando alla tecnologia di trasmissione, che è ovviamente Bluetooth nella sua versione più moderna, la 5.3, che garantisce bassa latenza, migliore efficienza energetica e stabilità del segnale. I codec supportati sono AAC e SBC mentre la portata massima garantita è di 10 metri in campo libero. Il processore di segnale è invece un Tensilica Cadence HiFi 5 DSP, che offre una maggiore potenza di elaborazione rispetto al modello precedente (addirittura x25 secondo il produttore) e un minore consumo energetico.

Una base di partenza ideale per auricolari che sfruttano driver in polimero composito da 13,4 mm, a cui si aggiungono dettagli tecnici che i più esperti potranno apprezzare come i magneti al neodimio N48, la bobina in lega di rame e alluminio da 1,9 metri e la cassa dei bassi più ampia, tutti elementi destinati ad avere un ruolo importante nel migliorare la qualità del suono. Il range di risposta in frequenza è molto ampio, dai 20 Hz ai 20 kHz.

Importante segnalare come gli Oppo Enco Air3 non includano tra le proprie caratteristiche l'ANC, ovvero la cancellazione del rumore attiva; durante le chiamate telefoniche - solo in quel caso - interviene però la cancellazione software del rumore DNN per ridurre i rumori ambientali. Assente anche il supporto al Dolby Atmos.

È presente il supporto al protocollo Google Fast Pairing che garantisce l'accoppiamento e la connessione immediati sui telefoni Android. Ad ogni modo anche gli utenti iOS possono stare tranquilli perché, a differenza degli auricolari precedenti, gli Oppo Enco Air3 sono pienamente supportati dall'app MyMelody attraverso la quale è possibile gestire tutte le funzioni, le opzioni e gli aggiornamenti del firmware.

Buona la resistenza IP54 degli auricolari (attenzione, non della custodia), che permette di poterli usare senza grossi timori anche durante lo sport o eventualmente sotto la pioggia. La batteria degli auricolari garantisce 6 ore di autonomia, che diventano 25 considerando quanto disponibile con la custodia a piena carica. Ottima la ricarica rapida, che consente di ottenere 2 ore di autonomia con soli 10 minuti nella custodia.

Infine, è presente una modalità gaming, da attivare tramite software, attraverso la quale ridurre ulteriormente i tempi di latenza a 47 ms, così da evitare qualsiasi problema di lag sonoro durante le sessioni di gioco. I colori disponibili sono Misty Purple e Glaze White.

Scheda tecnica Oppo Enco Air3