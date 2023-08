Starfield potrebbe avere il supporto per le mod anche su Xbox, secondo l'EULA

Come rilevato da TrueAchievement, sembra che Starfield possa avere il supporto per mod anche su Xbox Series X|S, visto che tracce e riferimenti al Creation Club sono emersi dall'EULA del gioco su Steam, ovvero l'accordo di licenza con gli utenti.

A dire il vero, la questione è ancora estremamente vaga e dubbia, ma non sarebbe la prima volta che Bethesda ricorre a tale sistema per creare un ambiente centralizzato per lo sviluppo e distribuzione di mod, visto che il Creation Club è già stato utilizzato in The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4.

L'idea che possa essere previsto anche per Starfield proviene da una menzione all'utilizzo dei Creation Credits all'interno dell'accordo di licenza per il gioco, pubblicato su Steam. Questi sono una valuta virtuale che Bethesda utilizza nei giochi in cui è presente il Creation Club, come i suddetti titoli.

Questi crediti possono essere ottenuti o spesi attraverso tale marketplace interno ai giochi, che consente di acquistare o mettere in condivisione mod costruite attraverso gli strumenti ufficiali forniti da Bethesda e distribuiti in questo modo attraverso un canale ufficiale e centralizzato.