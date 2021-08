The King of Fighters XV: ecco i requisiti di minimi e raccomandati per PC

SNK ha annunciato i requisiti di sistema minimi e raccomandati ufficiali per PC di The King of Fighters XV tramite la pagina Steam dedicata al nuovo picchiaduro.

Il gioco è stato uno dei protagonisti dell'Opening Night Live della Gamescom 2021 di ieri, dove per l'occasione si è mostrato in forma smagliante in un nuovo trailer, che tra le altre cose ha svelato la data di uscita, fissata per il prossimo 17 febbraio per PC, PS4, PS5, Xbox Series X | S.

I requisiti minimi richiedono un processore Intel Core i5 (o l'equivalente AMD), mentre come GPU una GTX 770 2GB o la Radeon R9 280 da 3GB. Per quelli raccomandati ovviamente si sale un po', con Intel Core i7 per il processore e la GTX 1060 da 6GB / RX 480 4GB per la GPU. In entrambi i casi, stranamente non sono riportati i requisiti RAM, ma se avete tra gli 8GB e i 16GB dovreste essere in una botte di ferro.

The King of Fighters XV

Di seguito, l'elenco completo dei requisiti minimi e raccomandati della versione PC di The King of Fighters XV.

Requisiti Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo : Windows 7

: Windows 7 Processore : Intel Core i5

: Intel Core i5 Scheda video : Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB DirectX : Versione 11

: Versione 11 Memoria: 65 GB di spazio disponibile

Requisiti Raccomandati