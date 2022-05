The Last of Us: la serie TV HBO in uscita nel 2023, per il regista Balagov

La serie TV di The Last of Us, in produzione presso HBO, dovrebbe uscire all'inizio del 2023, secondo Kantemir Balagov, regista dell'episodio pilota e uno dei director principali della serie, dunque una fonte che sembrerebbe attendibile.

Ovviamente non possiamo ancora prenderla come informazione ufficiale, anche perché sulle tempistiche interviene sempre la produzione e il network a cui la serie è legata, ma possiamo considerare l'affermazione di Balagov come indicativa, se non altro, del probabile periodo di uscita in base allo stato attuale dei lavori.



Secondo quanto riferito dal regista in un'intervista pubblicata da Holod Media, "The Last of Us come gioco ha un posto speciale nel mio cuore, cosa che ha reso questo progetto molto importante per me ed è stata anche la mia prima esperienza con una serie", ha affermato Balagov.

Parlando dello stato dei lavori sulla serie, ha riferito che "stanno ancora girando" ma che The Last of Us dovrebbe "essere rilasciato presto all'inizio del prossimo anno". Dunque si tratta ancora di un'informazione vaga ma, secondo il regista del pilota della serie TV di The Last of Us, questa dovrebbe essere pubblicata agli inizi del 2023, in attesa di eventuali conferme.

Per il resto, abbiamo visto nuovi dettagli sulla storia da un video, e un altro che replica precisamente una scena del gioco, a dimostrazione della notevole fedeltà perseguita.