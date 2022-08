The Last of Us Parte 1: Naughty Dog ha pubblicato due nuove clip comparative

Lo sviluppatore Naughty Dog ha pubblicato due brevi clip comparative di The Last of Us Parte 1, che mostrano il lavoro fatto per realizzare il remake. Si tratta di video di gameplay di quindici secondi, in cui si alternano sequenze delle versioni PS4 e PS5 del gioco.

Le due clip mostrano effettivamente i miglioramenti grafici del gioco, ma allo stesso tempo fanno capire come le meccaniche siano rimaste sostanzialmente le stesse, pur con qualche aggiustamento. Da notare i cambiamenti di alcune inquadrature, per rendere più drammatica l'azione, nonché il miglioramento degli effetti grafici, come quello del fuoco, molto più realistico nella nuova versione.

Probabilmente Naughty Dog ha pubblicato queste clip per continuare a rispondere alle polemiche che vogliono The Last of Us Parte 1 troppo costoso (sarà venduto a prezzo pieno, ossia 80€) sostanzialmente inutile, perché troppo simile all'originale.

Il loro obiettivo è quindi quello di dimostrare che il gioco vale il prezzo che costa e che non si tratta di un semplice progetto acchiappa soldi, come vogliono gli accusatori più salaci, ma di uno con una sua dignità, che ha richiesto oltretutto una grossa mole di lavoro per vedere la luce.