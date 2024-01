The Last of Us Parte 2 Remastered disponibile da oggi su PS5, anche con upgrade

The Last of Us Parte 2 Remastered è disponibile a partire da oggi su PS5: è possibile acquistare il gioco a prezzo pieno (49,99€) in formato fisico o digitale, oppure effettuare un upgrade (9,99€) laddove si possieda già la versione PS4.

Come abbiamo scritto nella recensione di The Last of Us Parte 2 Remastered, ci troviamo di fronte a una director's cut, più che a una remaster, che sul piano tecnico non introduce sostanziali differenze rispetto a quanto già fatto con la patch per PlayStation 5 dell'originale The Last of Us Parte 2.

Quello che cambia in concreto sono i caricamenti, più veloci in questa edizione nativa per PS5, nonché il supporto al VRR per gli schermi compatibili e alle caratteristiche del controller DualSense. Ci sono inoltre i Lost Levels, la modalità Senza Ritorno e il commento degli autori.