The Last of Us Parte 2 Remastered: ecco i nuovi Trofei della modalità Senza Ritorno

In totale sono 13 e dalla descrizione pare che daranno un bel po' da fare ai cacciatori di Trofei. Alcuni ad esempio richiedono di completare scontri o sfide soddisfacendo determinate condizioni, come ad esempio aprire una cassaforte senza uccidere neppure un nemico. Altri invece sono cumulativi e probabilmente li otterrete senza neppure accorgervene continuando a giocare, come quello che richiede di sconfiggere tutti i boss.

Tramite un post su X | Twitter, gli sviluppatori di Naughty Dog hanno condiviso con i fan le informazioni sui nuovi Trofei aggiunti in The Last of Us Parte 2 Remastered grazie alla modalità sopravvivenza Senza Ritorno .

Nuovi trofei, vecchio Platino

Nello stesso post Naughty Dog ha precisato che i trofei di Senza Ritorno non sono necessari per ottenere il Platino di The Last of Us Parte 2 Remastered. A tal proposito, lo studio ha ribadito anche che una volta avviata la versione PS5 tutti i Trofei ottenuti in precedenza su PS4 verranno trasferiti automaticamente, incluso anche quello di Platino.

Vi ricordiamo che il lancio di The Last of Us Parte 2 Remastered su PS5 è fissato al 19 gennaio 2024. Sarà possibile acquistare il gioco separatamente al prezzo di 49,99 euro, mentre per chi possiede una copia digitale o fisica dell'originale per PS4 può eseguire l'upgrade al costo di 10 euro.

Oggi Naughty Dog ha anche presentato il documentario making of Grounded 2, che svela diversi retroscena dietro lo sviluppo dell'acclamata esclusiva PS4.