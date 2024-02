The Last of Us Parte II Remastered in sconto su Amazon Italia al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare The Last of Us Parte II Remastered . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 23%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 50,99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Prezzo Bomba.

The Last of Us Parte II Remastered

The Last of Us Parte II Remastered è la versione PS5 del gioco per PS4 The Last of Us Parte II. Oltre ad aggiungere qualche miglioramento alla grafica e il supporto al DualSense, The Last of Us Parte II Remastered include una nuova modalità chiamata Senza Ritorno: si tratta di un gioco roguelite nel quale possiamo controllare svariati personaggi, compresi molti che nel gioco base non possiamo utilizzare, con capacità uniche. Dovremo sopravvivere il più a lungo possibile in una serie di ambienti casuali.

Inoltre, The Last of Us Parte II Remastered è l'edizione perfetta per i veri appassionati che vogliono scoprire i retroscena del gioco, in quanto include i Livelli Perduti, con commentario degli autori, ovvero zone di gioco tagliate che approfondiscono alcune aree di The Last of Us Parte II.

Ricordiamo che se possedete già The Last of Us Parte II e non vi interessa avere la versione fisica di questo gioco, non dovete acquistare il disco PS5 ma comprare tramite il PS Store la versione digitale a 10€ (il disco PS4 deve essere inserito per poter usare la versione PS5).