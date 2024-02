The Witcher, il cosplay di Yennefer da narga_lifestream ha un abito fantastico

Per quanto riguarda invece i giochi sviluppati da CD Projekt RED , sappiamo che il remake di The Witcher eliminerà le parti "pessime, datate e da rifare" che lo studio ha riscontrato nel capitolo originale del franchise.

Lo splendido abito sfoggiato in questo caso da Natalia si ispira proprio ai racconti di Sapkowski e dimostra ancora una volta il grande talento della cosplayer russa, che si cimenta spesso e volentieri con progetti ambiziosi come questo, e con ottimi risultati.

Yennefer mon amour

Come da tradizione, anche la serie The Witcher ha i suoi personaggi di riferimento per gli appassionati di cosplay, e Yennefer rientra senza dubbio in una ristretta cerchia di figure iconiche, capaci di ispirare tantissime persone.

