The Last of Us, il settimo episodio della serie è stato censurato in medioriente

Il settimo episodio della serie televisiva di The Last of Us è stato censurato in medioriente, dove lo hanno trasmesso privo di una specifica scena sulla piattaforma OSN+, che già in passato si era resa protagonista di interventi del genere.

Se avete visto l'episodio in questione, di cui si è parlato nel video dietro le quinte ufficiale, saprete che gli showrunner hanno messo in scena i flashback dell'espansione Left Behind, che racconta di un'avventura notturna di Ellie e della sua amica Riley. Seguono spoiler.

Le due ragazze entrano in un centro commerciale abbandonato e si divertono con ciò che trovano, festeggiando il loro incontro dopo tanto tempo e suggellandolo con un bacio che è stato inserito anche nello show live action con Bella Ramsey e Storm Reid.

Come detto, però, la piattaforma OSN+ ha censurato la scena, impedendo a tutti i suoi utenti di vederla. Un comportamento che in questo caso appare strano, visto che lo stesso network non aveva in alcun modo tagliato i contenuti del terzo episodio di The Last of Us, bombardato di recensioni negative dagli spettatori omofobi.