The Last of Us: Episodio 7, differenze con il videogioco e video dietro le quinte

Nonostante sia basato specificamente sul DLC Left Behind, come dice il titolo stesso, l'Episodio 7 della serie TV di The Last of Us presenta diverse variazioni rispetto al videogioco, come dimostra anche il video dietro le quinte pubblicato nelle ore scorse.

L'episodio della serie HBO andato in scena nel fine settimana è stato scritto dallo stesso Neil Druckmann e in larga parte è incentrato sugli eventi che vedono protagoniste Ellie e Riley nel campo di addestramento FEDRA. Ovviamente quanto segue contiene degli spoiler sulla serie TV, dunque sapete nel caso cosa fare.

La prima differenza che si nota riguarda la cornice in cui viene inserito il flashback sul passato di Ellie: nel gioco, la protagonista lascia Joel, ferito, all'interno di un grande magazzino in disuso in Colorado, cosa che fa parte il ricordo sull'ultima volta che ha visitato un luogo del genere. Nella serie TV, l'ambientazione è diversa, trattandosi di un generico palazzo abbandonato, sebbene la situazione sia simile. Gli eventi nel gioco sono però ovviamente più orientati all'azione, con Ellie che si ritrova a dover combattere diversi nemici, rispetto alla situazione più "tranquilla" della serie TV.

Quello che fa scattare il ricordo di Ellie, invece della concomitanza dell'ambientazione, nella serie TV è il collegamento all'ultima volta che ha perso qualcuno. Il flashback creato da HBO contiene episodi inediti, come la lotta contro Bethany e il rimprovero ricevuto da Ellie, con l'ufficiale che dice di vedere in lei una potenziale leader per il futuro.

Anche l'incontro con il cadavere, sulla strada verso il grande magazzino, è una scena inedita voluta precisamente da Neil Druckmann, mentre gli eventi che seguono all'interno dell'ambientazione, con le varie tappe delle "meraviglie" cercate da Ellie, avvengono in un ordine leggermente diverso. Manca peraltro la guerra con le pistole ad acqua, mentre in generale Riley sembra più legata alle missioni affidategli dal FEDRA rispetto allo spirito caratteristico che ha nel videogioco.

Per il resto, in queste ore è uscito anche il trailer dell'Episodio 8 di The Last of Us, che fornisce un'anteprima dei nuovi eventi in arrivo.