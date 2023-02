Genshin Impact, update 3.5: data e orario della manutenzione, 600 Primogemme gratis per tutti

Hoyoverse ha annunciato data e orario in cui si svolgerà la manutenzione dei server di Genshin Impact in vista del lancio dell'update 3.5, durante la quale sarà impossibile effettuare il log-in e dunque giocare. Come d a tradizione per premiare la pazienza dei giocatori sono in arrivo ben 600 Primogemme gratis.

I lavori inizieranno alle 23:00 italiane di martedì 28 febbraio 2023 e dureranno come al solito circa 5 ore. Salvo imprevisti dunque sarà possibile tornare a giocare a partire dalle 04:00 di mercoledì 1 marzo 2023, a patto di aver scaricato e installato la nuova versione. A tal proposito, i giocatori PS5 e PS4 potranno scaricare l'aggiornamento dopo l'inizio della manutenzione, mentre su PC e mobile è disponibile già da ora il preload dei file.

Hoyoverse regalerà un bonus di 300 Primogemme gratis (60 per ogni ora di manutenzione), a cui se ne aggiungeranno altre 300 per la risoluzione di problemi all'interno del gioco, per un totale di 600 Primogemme. Potranno riscattarle tutti giocatori tramite la casella di posta di Paimon dopo l'installazione dell'Update 3.5, a patto di aver raggiunto l'Adventure Rank 5 o superiore. Si tratta di un bonus che ormai i giocatori più navigati danno per scontato, ma che in ogni caso risulta sempre molto gradito.

Tra le novità dell'update 3.5 di Genshin Impact ci sono i nuovi personaggi giocabili Dehya e Mika, missioni principali e secondarie ed eventi con tante ricompense in palio. Inoltre, giusto pochi giorni fa Hoyoverse ha svelato i nuovi personaggi in arrivo ad aprile con la versione 3.6, ovvero Baizhu e Kaveh.