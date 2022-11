The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom batte Final Fantasy 16: è il più desiderato su Famitsu

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha infine spodestato Final Fantasy 16 come gioco più atteso dai lettori di Famitsu, nella tipica classifica settimanale della rivista nipponica che aggiorna sui desideri dell'utenza giapponese.

Dopo un lungo periodo in prima posizione, Final Fantasy XVI deve dunque arrendersi allo strapotere di Zelda, che lo supera di diversi voti. Vediamo dunque la classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu:

[NSW] Zelda: Tears of the Kingdom - 800 voti [PS5] Final Fantasy XVI - 647 voti [NSW] Pokemon Scarlet / Violet - 615 voti [NSW] Dragon Quest Treasures - 578 voti [PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 281 voti [PS4] Witch on the Holy Night - 239 voti [NSW] Fire Emblem Engage - 207 voti [PS5] Resident Evil 4 - 196 voti [NSW] Sonic Frontiers - 180 voti [NSW] Octopath Traveler II - 175 voti [PS5] Street Fighter 6 - 161 voti [PS5] Pragmata - 159 voti [NSW] Tactics Ogre: Reborn - 156 voti [NSW] Witch on the Holy Night - 154 voti [NSW] Harvestella - 148 voti [NSW] Pikmin 4 - 143 voti [NSW] Atelier Ryza 3 - 138 voti [NSW] Ushiro - 133 voti [PS4] Atelier Ryza 3 - 122 voti [NSW] Master Detective Archives: Rain Code - 95 voti [PS5] Hogwarts Legacy - 90 voti [PS5] Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion - 87 voti [PS5] Sonic Frontiers - 85 voti [PS4] Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion - 80 voti [NSW] Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion - 69 voti [NSW] Tales of Symphonia Remastered - 67 voti [PS5] Forspoken - 66 voti [PS4] Like a Dragon 8 - 64 voti [NSW] Theatrhythm Final Bar Line - 61 voti [NSW] Persona 3 Portable - 60 voti

Bisogna ovviamente considerare che si tratta di un sondaggio su un campione di utenti molto limitato, ma è sempre indicativo dei gusti generali del pubblico giapponese, cosa che risulta piuttosto evidente dai titoli presenti.

Nonostante la distanza che ancora intercorre con le rispettive uscite, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom risulta dunque essere il gioco più atteso dagli utenti della storica rivista, battendo Final Fantasy 16 e anche Pokémon Scarlatto e Violetto, nonostante questo sia decisamente più vicino come lancio. Interessante anche il risultato di Dragon Quest Treasures in quarta posizione.