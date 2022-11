God of War Ragnarok, un video lo confronta con il God of War del 2018

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto la versione PS5 di God of War Ragnarok con quella PC del God of War del 2018. Chiaramente non si tratta di una delle classiche analisi tecniche dello YouTuber su performance e risoluzione, quanto piuttosto un filmato che mette in risalto i cambiamenti e migliorie apportate da Sony Santa Monica nell'atteso sequel delle avventure di Kratos e Atreus.

Il filmato mette a confronto i due giochi nelle stesse location dei nove Regni, laddove possibile, e come possiamo notare God of War Ragnarok presenta miglioramenti a tutto tondo rispetto al precedente capitolo per PS4. Parliamo dunque di texture, modelli poligonali dei personaggi e degli elementi dei scenari, drawing distance, effetti particellari, illuminazione, ecc. di qualità maggiore.

Interessante anche notare che God of War Ragnarok presenta fisica e interazioni con l'ambiente più realistiche. Ad esempio nel nuovo capitolo Kratos lascia impronte ben visibili nella neve e può abbattere con precisione i rami di un albero con l'ascia Leviatano, laddove nel precedente capitolo non era possibile. Chiaramente parliamo di dettagli che non rivoluziono assolutamente l'esperienza di gioco, ma che in ogni caso dimostrano gli sforzi degli sviluppatori nel confezionare gioco tecnicamente impressionante, nonostante i limiti della sua natura cross-gen.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo la nuova epopea di Kratos e Atreus sarà disponibile su PS5 e PS4 a partire dal 9 novembre. Per ingannare l'attesa che ci separa dal lancio, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di God of War Ragnarok e di guardare il video confronto che abbiamo realizzato prendendo in esame le versioni PS5, PS4 Pro e PS4 se ancora non lo avete fatto.