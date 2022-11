Nvidia GeForce RTX 4080: primi benchmark Geekbench 5 superano RTX 3090 Ti del 15%

Con Nvidia GeForce RTX 4080 in arrivo sul mercato, trapelano i primi benchmark Geekbench 5, che mostrano un incremento presente, sebbene non molto pronunciato, rispetto al medesimo test effettuato sull'RTX 3090 Ti di circa il 15% come massimo.

La nuova GPU di Nvidia è prevista arrivare la prossima settimana sul mercato, ma i primi risultati del test Geekbench 5 sono trapelati in rete per quanto riguarda le prove effettuate su CUDA, OpenCL e Vulkan. I test sono stati effettuati su una configurazione composta anche da una CPU AMD Ryzen 9 7950X e scheda madre ASUS ROG Crosshair X670E Extreme, con 32 GB di RAM DDR5.

I risultati sono stati i seguenti:

300728 punti su test CUDA

248932 punti su test OpenCL

148838 punti su test Vulkan

Per quanto riguarda il test CUDA, l'RTX 4080 si è dimostrata il 45% più veloce di una RTX 3080, il 15% superiore a una RTX 3090 Ti e il 30% inferiore alla RTX 4090. Il test OpenCL dimostra che la scheda è superiore del 9% all'RTX 3090 Ti e del 37,5% all'RTX 3080, mentre risulta inferiore del 36% rispetto alla RTX 4090. Infine, nel test Vulkan l'RTX 4080 si dimostra più veloce di solo il 5,5% rispetto a una RTX 3090 Ti, il 20% superiore a una RTX 3080 e il 45% più lenta di una RTX 4090.

Ricordiamo che, in base a quanto riferito, la scheda grafica Nvidia RTX 4080 da 16 GB dovrebbe basarsi sulla piattaforma AD103-300 ridotta con 9.728 Core o 76 SMs abilitati, 48 MB di cache L2 e un Clock rate massimo di 2505 MHz. La banda passante è di 720 GB/s, leggermente più bassa di quella offerta dalla RTX 3080 (760 GB/s) ma con un nuovo sistema di compressione della memoria con bus a 256-bit. Anche questa scheda Nvidia si troverà a competere con le concorrenti appena annunciate da AMD, ovvero AMD Radeon RX 7900 XTX e 7900 XT.