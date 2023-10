The Lord Of The Rings: Gollum aveva un budget di soli 15 milioni di euro

In un video del canale YouTube Game Two dedicato a The Lord of the Rings: Gollum sono uscite delle informazioni interessanti sul travagliatissimo sviluppo del gioco. Da notare che Game Two è finanziato dalla TV pubblica tedesca. Il dato più rilevante è quello relativo al budget disponibile per lo sviluppo: 15 milioni di euro .

Una cifra irrisoria

Facile rendersi conto di come si tratti di una cifra irrisoria, se confrontata a quelli di altri tripla usciti nel corso degli ultimi anni. Senza tirare per forza in ballo i 200 milioni e più spesi per The Last of Us Parte II od Horizon Forbidden West, si pensi ai 100 e più milioni di dollari di Saints Row di Volition.

Comunque sia, stando a quanto scoperto, Gollum è stato senza cooinvestitori per molto tempo, fino all'arrivo di Nacon, che ha migliorato la situazione, senza però investire cifre che potessero supportare l'ambizione del progetto.

Nel video si parla anche della mancanza di supporto da parte dello stato tedesco, nonostante le tre richieste fatte, queste ultime tutte rigettate per diverse ragioni. Insomma, come ammesso anche da alcuni sviluppatori nel video, per un gioco simile ci sarebbe stato bisogno di un budget molto più grande.

Il risultato è quello che potete leggere nella nostra recensione di The Lord of the Rings: Gollum, che proprio bene non è venuto.