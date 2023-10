Assassin's Creed Mirage: un video confronto tra le versioni PS5, PS4 e PS4 Pro

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video confronto di Assassin's Creed Mirage, mettendo a paragone questa volta le versioni PS5, PS4 e PS4 Pro dell'ultimo capitolo della longeva serie Ubisoft.

Dopo il verdetto di Digital Foundry sulle versioni PS5 e Xbox Series X|S, dunque questa volta possiamo farci un'idea anche su come se la cava il gioco con le console della passata generazione. Sia PS4 che PS4 Pro offrono un unico preset grafico con framerate bloccato a 30 fps, laddove PS5 offre anche una modalità performance a 60 fps.

Per quanto riguarda la risoluzione, la versione PS4 utilizza una risoluzione dinamica che mira ai 1080p assestandosi mediamente sui 972p, mentre su PS4 Pro il target è di 1440p ma ci si assesta solitamente sui 1296p. Su PS5 invece si arriva alla risoluzione 4K in modalità Quality, mentre in quella Performance si scende mediamente sui 1620p in favore di un framerate raddoppiato.