RoboCop: Rogue City, un trailer illustra gli elementi RPG del gioco

RoboCop: Rogue City includerà una serie di elementi RPG che gli sviluppatori del gioco hanno presentato con un nuovo trailer, quando manca ormai meno di un mese all'uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Rinviato infatti al 2 novembre, RoboCop: Rogue City ci permetterà di svolgere indagini ed eseguire azioni che andranno ad alimentare la progressione del personaggio in diverse direzioni, come ad esempio fare multe per divieto di sosta.

Sarà possibile sbloccare potenziamenti per il protagonista e le sue diverse caratteristiche, e finanche prendere decisioni che cambieranno il modo in cui RoboCop viene visto dalla comunità di Detroit.