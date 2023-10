Baldur's Gate 3: la fanfiction dedicata ad Astarion sta diventando enorme

L'utente The_Ultimate_Fakr ha pubblicato su Reddit i numeri complessivi delle fanfiction di Astarion che si possono trovare su Archive of Our Own. La quantità presente è davvero enorme, visto che si parla di più di 5.000 opere. Nessun altro personaggio di Baldur's Gate 3 ne può contare così tante.

Secondo molti giocatori, che ne hanno parlato nei commenti al post, era abbastanza scontato che succedesse, considerando che Astarion appare essere un personaggio perfetto per le fanfiction. Non mancano che sottolineano come le fanfiction siano scritte spesso da persone appartenenti a delle minoranze, facilmente affascinabili da un personaggio come quello di Baldur's Gate 3, considerando la sua natura (non vi diciamo niente per evitare anticipazioni sul gioco).

Rimane il fatto che stiamo parlando sicuramente di uno dei personaggi meglio caratterizzati, la cui personalità emerge in modo prepotente nel corso dell'avventura. Se volete scoprire perché, potete giocare a Baldur's Gate 3 su PC, PS5 e presto anche su Xbox Series X/S.