The Settlers: New Allies arriva su Xbox? il nuovo gioco Ubisoft emerge da un leak

The Settlers: New Allies è il titolo scelto da Ubisoft per il nuovo capitolo della sua serie strategica ad ambientazione pseudo-storica, e il gioco sembra sia in arrivo su Xbox, stando a quanto riportato da un leak di una fonte piuttosto affidabile.

A riferirlo è infatti l'account Twitter "Aggiornamenti Lumia", che effettua regolarmente una scansione del database degli store Microsoft scoprendo spesso l'arrivo di giochi in anticipo sul loro annuncio ufficiale. Il messaggio riporta soltanto il titolo del gioco con accanto scritto "Xbox", facendo dunque pensare che sia emerso nell'Xbox Store e che sia probabilmente in arrivo anche su tale piattaforma.



The Settlers: New Allies, come riferito da Ubisoft solo qualche giorno fa, è il nuovo titolo scelto dal publisher per indicare il nuovo capitolo della serie in lavorazione ormai da alcuni anni e che è stato recentemente rinviato di nuovo, dopo una prima volta. Non ci sono ancora molti dettagli, ma il gioco finora è stato annunciato per PC e non per console, tuttavia nuove informazioni sono state promesse da Ubisoft proprio per domani, 28 novembre 2022, come si evince dal tweet visibile qui sotto.



Proprio la vicinanza con questa presentazione rende il leak alquanto credibile. È possibile, dunque, che in tale occasione venga annunciata finalmente una data d'uscita per The Settlers: New Allies e che il gioco venga presentato anche per console, dunque probabilmente Xbox Series X|S e forse Xbox One, ma è altamente probabile che sia in arrivo anche su PS5 e forse PS4. A questo punto, non ci resta che attendere la giornata di domani per avere delle informazioni a riguardo.

The Settlers: New Allies rappresenta il rilancio della storica serie di strategici e city builder di Blue Byte, partita con Amiga e PC praticamente 30 anni fa. Dovrebbe essere un reboot che recupera gli elementi fondamentali degli originali e li potenzia con una base tecnologica avanzata e nuove caratteristiche. L'avevamo provato lo scorso gennaio trovandolo piuttosto convincente.