The Sims 4: accordo con Overwolf per distribuzione e organizzazione di mod e contenuti custom

EA ha annunciato un nuovo accordo con Overwolf per l'organizzazione e la distribuzione di mod e contenuti custom per The Sims 4, per la prima volta nella storia della serie, nonostante si tratti di giochi fortemente improntati sulle creazioni della community.

Come riportato nel comunicato stampa di oggi, per la prima volta nella storia di The Sims, lo studio ha annunciato una nuova destinazione per i giocatori di The Sims 4 per scaricare mod e contenuti generati dagli utenti grazie a una nuova collaborazione con Overwolf, gestori di CurseForge, un gestore di mod e una piattaforma di scoperta di contenuti generati dagli utenti.

Per anni, la comunità di The Sims 4 è stata ampliata dai modder e dai creatori di contenuti personalizzati, dunque l'accordo annunciato oggi segna un grande passo avanti nel riconoscimento e nella celebrazione dei loro contributi, nell'ottica di EA. Questo accordo dovrebbe fornire una piattaforma facilitata e una gestione curata dei contenuti aggiuntivi creati da utenti per The Sims 4, rendendo molto più semplice la ricerca, il download e l'applicazione di questi elementi rispetto a prima.

Nonostante The Sims 4, come i precedenti capitoli, si siano appoggiati per anni alle creazioni degli utenti e alle mod, queste dovevano essere per lo più cercate manualmente dai giocatori. Con questo accordo con Overwolf, tali contenuti dovrebbero diventare più accessibili e facilmente rintracciabili attraverso una raccolta curata.

Nella conferenza di oggi dedicata alla serie è stato anche annunciato il lancio di The Sims 4 come free-to-play ed è stata fornita una prima visione di Project Rene, ovvero quello che dovrebbe essere The Sims 5.