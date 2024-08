The Sumerian Game si aggiorna alla versione 1.0 e ora include quattro giochi in uno

A qualche giorno dal lancio ufficiale, avvenuto a metà luglio, è stata pubblicata la versione 1.0 di The Sumerian Game , che ora comprende praticamente quattro giochi in uno . Stiamo parlando di un titolo sviluppato all'inizio degli anni 60 per motivi didattici, che è stato recuperato dallo storico dei videogiochi Andrea Contato, di cui vi abbiamo raccontato in breve la storia .

I giochi

I quattro giochi inclusi nel pacchetto sono:

Suilxr : The Sumerian Game preso dall'elenco di giochi di Scott.

: The Sumerian Game preso dall'elenco di giochi di Scott. Suilxr Revised : The Sumerian Game presumibilmente come giocato dagli studenti, con slide e domande per il giocatore. Questa versione è disponibile solo per i possessori del DLC Supporter Pack.

: The Sumerian Game presumibilmente come giocato dagli studenti, con slide e domande per il giocatore. Questa versione è disponibile solo per i possessori del DLC Supporter Pack. King of Sumeria : il gioco scritto in FOCAL da Douglas Dyment, basato sulla descrizione che gli è stata fornita di The Sumerian Game (presumibilmente la versione Suilxr).

: il gioco scritto in FOCAL da Douglas Dyment, basato sulla descrizione che gli è stata fornita di The Sumerian Game (presumibilmente la versione Suilxr). Hamurabi: la versione scritta in BASIC da David Ahl, basata su King of Sumeria di Dyment.

Un'immagine di The Sumerian Game

Considerate che The Sumerian Game è accessibile in forma completamente gratuita, nonostante il grande lavoro compiuto da Contato per ricostruirlo partendo dal materiale molto frammentato a sua disposizione. Potete scaricarlo da Steam. Volendo potete supportare il progetto acquistando il Supporter Pack da 5,89 euro, che offre qualche extra come Suilxr Revised, nonché gli ebook dei libri "Video Games: The People, Games, and Companies - Stage I: 1979 and Before" e "Rebuilding The Sumerian Game", con quest'ultimo che racconta la storia della ricostruzione del gioco.

Nei prossimi mesi gli acquirenti del Supporter Pack riceveranno anche le immagini originali di The Sumerian Game, un artwork di Paul Stinson stampabile, un audiolibro relativo al gioco, la colonna sonora e altro ancora.