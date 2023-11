The Thaumaturge rinviato, ecco la nuova data d'uscita

I motivi del rinvio

Il messaggio con l'annuncio del rinvio

I motivi del rinvio sono facilmente intuibili, soprattutto se si è provata la demo: c'è bisogno di più tempo per le rifiniture e per migliorare la qualità del gioco.

In questo gioco di ruolo narrativo, i giocatori assumono il ruolo di Wiktor Szulski, un taumaturgo impegnato in una missione con cui cerca di scendere a patti con il suo passato. Ambientata nella Varsavia del 1905, la storia ruota attorno al tema complesso dei demoni interiori e a come in questo mondo possano significare più di un semplice peso mentale. In "The Thaumaturge", i demoni sono conosciuti come Salutors, creature che si nutrono dei segreti più oscuri di una persona. Solo i taumaturghi possono liberare dal peso che comportano.