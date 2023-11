Nintendo e Metacritic, il 2023 è stato un anno mostruoso per Switch

Il 2023 è stato un anno mostruoso per Nintendo su Metacritic, come dimostrano le medie voto dei giochi (prevalentemente) first party pubblicati dalla casa giapponese su Nintendo Switch, la sua console ammiraglia.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 96

Metroid Prime Remastered - 94

Super Mario Bros. Wonder - 92

Xenoblade 3: Future Redeemed - 92

Pikmin 4 - 87

Super Mario RPG - 84

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp - 82

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon - 81

Fire Emblem Engage - 80

Kirby's Return to Dream Land Deluxe - 79

WarioWare: Move It! - 75

Detective Pikachu: Il Ritorno - 66

Everybody 1-2-Switch! - 56

Al netto di un paio di titoli "gialli" per il celebre aggregatore di voti, nella fattispecie Detective Pikachu: Il Ritorno ed Everybody 1-2-Switch!, Nintendo è riuscita a esprimere una qualità incredibile con le sue uscite per Switch.

In attesa di notizie su Nintendo Switch 2, insomma, nel corso dell'anno che sta per concludersi l'azienda è riuscita ad arricchire un catalogo già di per sé inattaccabile, senza dubbio fra i migliori di sempre.