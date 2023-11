Corsair Platform:6, la scrivania modulare per gamer e content creator

Sala video nella quale abbiamo presto sentito la necessità di una scrivania che potesse aiutarci nella gestione di live di gameplay e contenuti on demand, come unboxing e stand-up per recensioni. Ringraziamo quindi Corsair per averci inviato il sistema modulare per PC Platform:6 , una scrivania, modulare appunto, con supporti per due monitor e una miriade di possibilità di personalizzazione. La nostra versione, come vedrete, non è quella più completa possibile, dato che alcuni accessori non ci sarebbero serviti, ma si è rivelata comunque un'ottima scelta per quelle che sono le esigenze di una redazione come la nostra e sicuramente ideale anche per i tanti giocatori e content creator che sono là fuori. Seguiteci che vi raccontiamo la nostra esperienza.

"Quando la passione incontra l'idea, quando la logistica si è fatta dea", anche nella redazione di Multiplayer.it arriva il momento di montare scatole di cartone e, soprattutto, mobili per la nostra nuovissima redazione di Terni. Sì perché - come i meglio informati tra voi sapranno già - da qualche mese ci siamo trasferiti in una nuova sede, più piccola e centrale. Un trasloco che ci ha impegnati a lungo, soprattutto per l'allestimento di una sala video più ordinata e meglio organizzata.

Come dicevamo, Corsair Platform:6 è un sistema modulare che promette di creare la scrivania perfetta per la postazione PC di ognuno di noi. Oltre a tre configurazioni base , infatti, sul sito del produttore è presente un comodo configuratore che permette di selezionare tutti gli accessori che possono tornare più utili: si va dal colore, nero o legno, fino alla presenza di estensioni della scrivania stessa, che permettono di ampliare lateralmente le dimensioni della base di appoggio (che è lunga 180 cm e profonda 76 cm). Si possono poi aggiungere cavi e prese extra, l' Elgato Multi Frame per tenere ordinata la postazione streaming, supporti per il cablaggio e ovviamente si può decidere se avere o meno l'altezza regolabile tramite doppi motori elettrici. Quest'ultima è gestibile tramite un semplice sistema di regolazione a pulsante dotato di controllo integrato e display LED con preset di memoria.

Montaggio e uso

Il display LED per la regolazione dell'altezza di Corsair Platform:6

Le nostre esigenze ci hanno quindi spinto ad optare per il modello Elevate standard nero da 1559€, quindi senza Elgato Multi Frame ma con altezza regolabile tra 74 e 122 cm. Abbiamo anche il supporto per due monitor da 32" o singolo supporto per uno schermo ultra-wide da 34". Per postazioni di dimensioni ancora più grandi e multi-monitor si possono installare sul sistema a binario ulteriori supporti per monitor, ma sappiate che vengono venduti separatamente.

L'installazione è stata piuttosto semplice, anche da portare a termine da soli, grazie a una dotazione eccellente di viti, anche di scorta, e accessori per il montaggio. Gli incastri sono stati quasi sempre perfetti, ma dobbiamo segnalare che in un paio di occasioni ci siamo trovati a forzare degli elementi. In particolare uno dei due supporti per monitor non si è rivelato stabile tanto quanto l'altro, mentre il sistema di aggancio del binario per i supporti agli stessi monitor ha una manopola che finisce per sbattere contro le gambe della scrivania.

La qualità costruttiva di Corsair Platform:6 è generalmente ottima, ma alcuni elementi non sono pensati perfettamente

Per il resto la qualità costruttiva si è rivelata ottima, con materiali solidi e tanto spazio per gestire cavi e accessori. Apprezzabile anche la presenza di elementi multipresa che possono essere attaccati a varie parti della struttura base, così da facilitare il collegamento di monitor, console e PC direttamente "dentro" la scrivania, senza la necessità di tenere le cosiddette "ciabatte" in terra o di portare decine di fili a muro. In questo modo il cable management diventa decisamente più semplice.

Come si presenta l'Elgato Multi Frame pensato per i creatori di contenuti

Ottimo anche il sistema di regolazione dell'altezza: non troppo rumoroso, fluido e con la possibilità di memorizzare fino a due posizioni preferite, così da passare da una configurazione all'altra in modo rapido e senza dover perdere tempo nelle regolazioni di fino. Insomma, Platform:6 è un prodotto sì piuttosto costoso, ma se avete bisogno di una scrivania di questo tipo non possiamo che consigliarvene l'acquisto.