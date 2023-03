The Wolf Among Us 2 rinviato al 2024 per evitare il crunch

Telltale Games ha deciso di rinviare l'avventura narrativa The Wolf Among Us 2 al 2024, come svelato da Jamie Ottilie, il CEO della compagnia, ai microfoni di IGN.com. Il ritardo è dovuto a diversi fattori, due dei quali determinanti. Il primo pare essere la volontà del team di sviluppo di passare dall'Unreal Engine 4 all'Unreal Engine 5, con il cambio di motore che richiederà un po' di manutenzione extra. Il secondo è la volontà di evitare a ogni costo il crunch.

Ottilie: "Non vogliamo mandare in burn out della brava gente. Negli ultimi due anni è stato difficilissimo assumere tra il COVID, le difficoltà del mercato del lavoro e la crescita dell'industria dei videogiochi. Quindi bruciare le persone o consumarle è la cosa sbagliata da fare sul lungo periodo. Non è così che si gestiscono gli affari. E come industria siamo terribili da questo punto di vista. Mandiamo in burn out le persone. Bruciamo i migliori sempre più velocemente. Come industria, se vogliamo continuare a crescere, dobbiamo fermarci. Dobbiamo smetterla di comportarci così e prendere decisioni migliori."

Le dichiariazioni di Ottilie sono in linea con quanto dichiarato nel 2019, quando fu annunciata la rifondazione dello studio, che fu dichiarato crunch-free. Oltre a The Wolf Among Us 2, Telltale sta sviluppando un gioco basato sulla serie The Expanse.