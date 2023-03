Elden Ring: l'aggiornamento con il ray tracing potrebbe essere in arrivo

Presto Elden Ring potrebbe essere aggiornato con il supporto per il ray tracing. Attualmente non c'è alcun annuncio in merito, ma alcune modifiche al database del gioco su Steam, rilevate da SteamDB, hanno fatto subito pensare a qualcosa di grosso in arrivo.

A sottolineare i vari movimenti è stato in particolare Sekiro Dubi, noto dataminer impegnato nello studio dei dati dell'Interregno, a cui si devono diverse scoperte relative al gioco di FromSoftware e il restauro di alcuni contenuti tagliati.

Sekiro Dubi: "è stato portato alla mia attenzione dallo SteamDB di Elden Ring... anche se non so cosa significa, posso solo dire che profuma della famosa patch per il ray tracing. Domani?"

In un messaggio successivo, Sekiro Dubi ha evidenziato un altro cambiamento nel database Steam del gioco (quello del secondo dei tweet riportati sopra), che ha rafforzato ancora di più i suoi sospetti.

Naturalmente bisogna prendere il tutto con le dovute cautele e non dare niente per scontato, almeno fino all'annuncio ufficiale. Certo, sicuramente siamo curiosi di sapere come il ray tracing influirà sulla resa grafica di un gioco come Elden Ring. Speriamo di scoprirlo davvero al più presto.