The World Ends with You diventa un anime, la presentazione a luglio

Square Enix ha annunciato brevemente che lo stiloso The World Ends with You diventerà un anime. La sua presentazione sarebbe dovuta avvenire durante l'Anime Expo 2020, un evento fisico rinviato per la pandemia COVID-19. Per questo motivo la serie animata sarà presentata durante l'Anime Expo Lite, un evento via streaming che si terrà dal 3 al 4 luglio 2020.

The World Ends with You (Subarashiki Kono Sekai in giapponese) è un gioco di ruolo action di stampo giapponese sviluppato da Square Enix nel 2007 per Nintendo DS. Il gioco sarebbe arrivato nel 2008 in occidente. The World Ends with You è famoso sia per la trama e il gameplay, ma anche per lo stile molto particolare della grafica degli ambienti e dei personaggi. Che ne fanno una sorta di Persona di Square Enix.

Il gioco arrivò nel 2012 su iOS con una versione Remix, che nel 2014 fu disponibile anche per Android. Nel 2018 fu il turno della Final Remix per Nintendo Switch. Questa la nostra recensione di The World Ends with You: Final Remix.

Tra qualche giorno scopriremo di cosa parlerà l'anime, nella speranza che questo progetto parallelo possa coincidere con l'arrivo di un nuovo capitolo. Vi piacerebbe se la serie tornasse attiva?