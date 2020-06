Cyberpunk 2077, il video di gameplay del Night City Wire in tutta la sua lunghezza

Il video di gameplay distribuito da CD Projekt RED del Night City Wire di Cyberpunk 2077 è stato recentemente pubblicato dallo YouTuber Parris in tutta la sua lunghezza. Si tratta di 25 minuti di filmati ininterrotti che mostrano tutto il materiale che lo sviluppatore polacco ha condiviso con i giornalisti che hanno partecipato all'evento di presentazione.

Nel caso in cui non abbiate già fatto, di seguito vi presentiamo la nostra prova di Cyberpunk 2077, un'ottima lettura per scoprire tutte le novità, le potenzialità e le cose che ci sono da sistemare di questo attesissimo gioco.

Una volta che avete ben presente tutto ciò che è stato presentato durante il Night City Wire potrete immergervi in questi 25 minuti di filmati, che altro non sono che il gameplay che CD Projekt RED ha condiviso con le varie redazioni per poter creare i contenuti video che vi stiamo presentando in questi giorni. Sul nostro canale di YouTube ne trovate diversi e piuttosto interessanti, come questo approfondimento su Night City e l'Open World.

Nel caso in cui vogliate semplicemente vedere come sarà il gioco, senza commenti esterni o interruzioni, vi consigliamo di vedere il filmato in testa a questo articolo.

