Resident Evil 4 Remake potrebbe avere una storia espansa e nuove zone da esplorare

Secondo il solito Dusk Golem, Capcom con Resident Evil 4 Remake non starebbe semplicemente lavorando sotto il profilo tecnico, ma starebbe preparando nuovi contenuti per la storia e nuove zone da esplorare.

Dusk Golem è da un po' di tempo il punto di riferimento per tutti coloro che volessero sapere qualche indiscrezione riguardante Resident Evil prima del tempo. Questo insider, infatti, si è rivelato piuttosto affidabile per quanto riguarda Resident Evil 8 Village. Per questo motivo è interessante sapere quello che ha da dire.

Innanzitutto ha ribadito che questo gioco è ancora molto lontano dall'arrivare nei negozi, dice che manca ancora più di un anno al lancio. Resident Evil 4 Remake, infatti, sarebbe al momento previsto per il 2022 o persino l'anno successivo. Capcom si sarebbe presa così tanto tempo perché starebbe lavorando su dei contenuti aggiuntivi del gioco. Per esempio starebbe pensando a diverse novità per quanto riguarda la storia (ha fatto riferimento a qualcosa che riguarda Dr. Salvador), così come a nuove aree da esplorare e contenuti mai visti nel gioco originale.

Sarebbe un'informazione molto interessante. Anche in questo caso, però, va tenuto a mente che si tratta di rumor e soprattutto che, mancando così tanto alla pubblicazione, in una produzione possono cambiare tantissime cose a seconda delle difficoltà incontrate, nuove idee emerse nel frattempo e cose di questo tipo.

In ogni caso, cosa vorreste vedere in un Resident Evil 4 Remake?

