Capramento è il gioco gratuito su Vittorio Sgarbi che viene espulso dal Parlamento

Capramento è il nuovo gioco giocabile gratuitamente via browser o dal cellulare nel quale dovremo aiutare gli uscieri del Parlamento a sbattere fuori un esagitato Vittorio Sgarbi.

Nel caso in cui non abbiate vissuto sulla Luna negli ultimi 7 giorni, avrete sentito o visto la patetica scena nella quale Vittorio Sgarbi, celebre volto televisivo, politico e critico d'arte, viene portato fuori a braccia dal Parlamento. The_Oluk, in geniale team di sviluppatori italiani che ci ha già regalato Al Bano Vs Dinos, il videogioco nel quale estinguere i dinosauri con la musica, ne ha approfittato per costruire un semplice videogioco nel quale dovremo aiutare a suon di Tap gli uscieri a portare giù dagli scalini del Parlamento l'esagitato politico, prima che faccia o dica altro.

Il tutto, ovviamente, tra due ali di capre belanti, anche in questo caso altra citazione del celebre modo col quale Sgarbi si interfaccia con coloro che non la pensano come lui.

Il gioco è di una semplicità disarmante, ma per questo motivo è anche divertente provare a battere il proprio record. Anche per capire quali altri easter egg o citazioni gli autori hanno infilato tra le pieghe del gioco.

Per poter giocare basterà seguire questo indirizzo. Qual è il vostro record?