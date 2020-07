TikTok potrebbe spostarsi a Londra per evitare la censura

TikTok sta valutando di spostarsi dalla Cina, o per meglio dire: di spostare il proprio quartier generale. Una delle località attualmente in fase di considerazione per il trasferimento sarebbe la città di Londra, ma le indiscrezioni (che come tali vanno prese) parlano anche di "altre località nel mondo".

Le trattative tra TikTok e il governo britannico, inoltre, verrebbero portate avanti già da un po'; se si concluderanno in modo positivo a questo punto è lecito attendersi il trasferimento di TikTok a Londra al più presto. Ma perché tutta questa fretta? Perché bisogna evitare la censura.

Probabilmente avrete seguito almeno un po' la vicenda di TikTok, nell'ultimo mese. Il social network di ByteDance, noto per i suoi video brevissimi e spesso demenziali, è attualmente in difficoltà a livello internazionale. Prima il ban in India, poi ad Hong Kong, e ancora serie minacce dall'amministrazione Trump che vorrebbe estromettere l'app dagli Stati Uniti. Anche il garante della privacy italiano vorrebbe delle indagini approfondite, e ha sollecitato in proposito l'Unione Europea.

Il motivo è sempre lo stesso: TikTok verrebbe sfruttato come veicolo di spionaggio da parte delle autorità cinesi. A nulla è servita la separazione ufficiale tra TikTok (disponibile in tutto il mondo, eccetto nei paesi che l'hanno censurata) e Douyin (versione "speciale" disponibile soltanto in Cina). Neppure la conferma del trasferimento imminente pare aver mutato le cose.

Cosa accadrà a TikTok nel prossimo futuro? Sarà guerra aperta? Vi terremo aggiornati.