TIM down oggi, 5 febbraio 2023: problemi segnalati in tutta Italia

Dopo un'ampia serie di problemi che hanno colpito vari provider, oggi arriva anche il turno di TIM, che in Italia sembra incontrare una serie di inconvenienti tecnici con down segnalati in tutto il territorio da qualche ora a questa parte.

Come segnalato anche da DownDetector e altri siti, TIM sembra aver incontrato numerosi problemi tecnici a partire dalle 10 di stamani, che si sono intensificati poi verso le 12:00 e in orari successivi, fino ad ora, in cui la questione non sembra essere ancora risolta.

Il problema principale riguarda la linea fissa e internet da casa, anche se alcuni inconvenienti sembra riguardino anche il settore mobile della compagnia, colpendo dunque una grande quantità di utenti in Italia, vista la diffusione del provider tra linea fissa e mobile.

I problemi maggiori, come spesso accade, si concentrano intorno ai centri abitati di maggiore dimensione, anche perché da questi partono solitamente le segnalazioni in massa, come Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo.

In attesa di comunicazioni ufficiali precise da parte della compagnia in merito a queste problematiche, non resta che attendere la progressiva soluzione dei problemi che dovrebbe comunque avvenire nelle prossime ore, con possibili rallentamenti dovuti anche alla giornata festiva.

In ogni caso, monitoreremo la questione con eventuali aggiornamenti sulla situazione nell'avanzare dei lavori.