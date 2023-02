Alaloth - Champions of The Four Kingdoms, previste nuove campagne per il futuro

In futuro Alaloth - Champions of The Four Kingdoms potrebbe ricevere delle nuove campagne. A parlarne è stata Gamera Interactive stessa nell'ultimo aggiornamento della tabella di marcia del gioco su Steam.

"Anche la mappa sarà allargata. Stiamo aggiungendo dei nuovi territori per renderla più grande. Ci saranno altri territori oltre ai Quattro Regni e la cosa più importante è che testeremo un flow di gioco completamente diverso, per poter aggiungere altre campagne in futuro. Queste campagne non saranno collegate alla missione principale e saranno autonome, permettendoci di aggiungere più varietà in termini di combattimento, missioni e altro."

Nel post si parla anche dell'aggiornamento di Alaloth - Champions of The Four Kingdoms all'ultima versione dell'engine Unity. Il processo è andato bene, ma c'è bisogno di tempo per ripulire il gioco. Per questo non ci saranno nuove build questa settimana. Considerando la quantità di aggiornamenti al gioco pubblicati finora, non crediamo che sia un grosso problema.

Infine, pare che Gamera Interactive stia anche lavorando a una Limited Edition di Alaloth - Champions of The Four Kingdoms, come dimostra l'immagine pubblicata relativa ad alcuni oggetti che ne dovrebbero far parte.

Alaloth - Champions of The Four Kingdoms, gli oggetti della limited

Per il resto vi ricordiamo che Alaloth - Champions of The Four Kingdoms è disponibile in accesso anticipato, per ora solo per PC.