Steam ha presentato il Festival dei rompicapo, che si terrà a fine aprile

Steam ha presentato il Festival dei rompicapo, che si terrà dal 24 aprile al 1° maggio 2023. Come il nome da intuire, si tratterà di un evento dedicato ai giochi incentrati sulla risoluzione di enigmi. Naturalmente sarà accompagnato da offerte e sconti sui giochi idonei.

Per ora non sono stati svelati i giochi che ne faranno parte (anche perché sono ancora in corso le iscrizioni). Comunque sia i requisiti per l'inclusione sono abbastanza chiari:

I giochi rilasciati e non, quelli gratis e le demo sono tutti invitati a partecipare (a condizione che rispettino i criteri d'idoneità sotto elencati). I test di gioco non sono al momento inclusi tra gli eventi dei saldi a tema di Steam.

Questo evento è riservato ai giochi che sono stati pensati principalmente come rompicapo: i giochi che vi partecipano devono avere la risoluzione di rompicapo come meccanica primaria.

Tra i giochi che non prevedono la risoluzione di un rompicapo come meccanica primaria, e pertanto non idonei, vi sono quelli di azione, avventura, combattimento e quelli in cui è richiesta la risoluzione di un mistero piuttosto che di un rompicapo.

Intanto che aspettiamo il Festival di rompicapo, prepariamoci alla Steam Next Fest, che da domani e per tutta la settimana ci permetterà di giocare a centinaia di demo, probabilmente anche di titoli adatti per questo nuovo festival.