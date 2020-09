Titanfall 3 potrebbe essere in sviluppo

Stando a una nuova voce di corridoio, Titanfall 3 potrebbe essere effettivamente in sviluppo negli studi di Respawn Entertainment. A riportarlo è stato l'insider TheNeon_Beast, famoso per aver svelato con un certo anticipo molte novità di Apex Legends, altro titolo di Respawn.

Il suo tweet diceva semplicemente: "Titanfall 3 esiste", ma nel frattempo è stato cancellato. Comunque sia chi doveva leggerlo lo ha fatto, perché la notizia ha iniziato a girare senza controllo per la rete, per essere poi raccolta e confermata dal data miner Biast12, conosciutissimo dalla scena di Apex Legends. Da notare che anche il suo tweet è stato fatto rimuovere.

Naturalmente non c'è niente di ufficiale in merito a Titanfall 3. Da questo punto di vista va detto che Electronic Arts ha sempre negato di voler proseguire la serie Titanfall, dopo l'insuccesso di lancio del secondo capitolo. Parliamo di "insuccesso di lancio" perché pare che nel corso degli anni Titanfall 2 abbia visto una specie di resurrezione nelle vendite, diventando un gioco di culto.

D'altro canto Respawn è già molto impegnata in questo momento, visto che sta continuando a lavorare al già citato Apex Legends, a Medal of Honor: Above and Beyond ed al seguito di Star Wars Jedi: Fallen Order. Potrà permettersi un quarto progetto? Molto dipende dallo stato di avanzamento degli altri. Comunque sia ha già dato prova di essere uno studio concretissimo, quindi meglio non dare niente per scontato.