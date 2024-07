Tony Pankhurst è morto, aveva dato il volto al Curatore di The Dark Pictures Anthology

Come rivela la pagina, tutte le donazioni sarebbero state devolute a "Hospice in the World", in quanto l'organizzazione "ha fornito tanto amore e sostegno a [Pankhurst] nelle sue ultime settimane".

Supermassive Games ha svelato tramite i propri account social che Tony Pankhurst , l'attore britannico che ha prestato il proprio volto per la serie horror videoludica The Dark Pictures Anthology , è morto all'età di 67 anni. Facciamo le nostre condoglianze alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a tutti i suoi fan.

Tony Pankhurst in The Dark Pictures Anthology

"Siamo tutti addolorati per la scomparsa di Tony Pankhurst. Era il volto di Il Curatore e ci piaceva lavorare con lui", ha commentato Supermassive su Twitter.

Pankhurst è noto soprattutto per il suo lavoro nella serie The Dark Pictures Anthology. Sebbene Pip Torrens abbia realizzato sia il motion capture che il doppiaggio per Il Curatore, le sembianze di Pankhurst hanno ispirato l'aspetto del personaggio.

Il Curatore è un personaggio ricorrente nella serie The Dark Pictures Anthology. Registra le storie dei giocatori che, di gioco in gioco, devono affrontare situazioni da incubo.

Il Curatore è apparso in ogni episodio della prima stagione di The Dark Pictures Anthology, a partire da Man of Medan del 2019, e più recentemente è apparso con un cameo nello spinoff per PlayStation VR2 del 2023 The Dark Pictures: Switchback VR.

È in arrivo una seconda stagione di The Dark Pictures Anthology, il cui primo gioco sarà Directive 8020, un horror a tema spaziale.