Tutti sull'autobus con Bus Bound, annunciato al PC Gaming Show 2025

Bus Bound è il nuovo simulatore di autobus dai creatori di Bus Simulator 21 e di Bus Simulator 18. È stato presentato in occasione del PC Gaming Show 2025 e offrirà una nuova esperienza di guida nella città in continua evoluzione di Emberville. Il giocatore dovrà quindi mettersi al volante dei bus di linea americani e trasformare i tragitti di linea in percorsi di trasformazione urbana.

Per l'occasione è stato pubblicato anche un trailer, che mostra ci aspetta nella versione finale del gioco, tra traffico da evitare, fermate da non saltare e quant'altro.

Emberville è una città interamente simulata, densamente abitata e animata dai sistemi di gestione del traffico, dall'alternanza giorno/notte e da diverse condizioni climatiche.

I veicoli che andremo a guidare sono delle riproduzioni fedeli di veri autobus dei migliori produttori americani, tra cui il New Flyer Xcelsior 40ft CNG e il Blue Bird Sigma. Di base saranno forniti 12 autobus, ma altri arriveranno successivamente.

Durante il gioco non dovrete solo guidare, ma anche migliorare la città, lavorando alle fermate, sbloccando nuovi percorsi, ottenendo vari vantaggi passivi e osservando ogni quartiere trasformarsi in uno spazio abitativo più vivace e a misura di pedone.

Sarà disponibile anche una modalità multiplayer per un massimo di altri 3 giocatori. Sostanzialmente richiederà di affrontare più percorsi simultaneamente.