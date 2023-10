TV Full Array LED Sony Bravia 50 pollici 4K in sconto per le offerte Amazon Prime

Continuano le promozioni della Festa delle Offerte Prime e questo vuol dire che ci sono tantissimi sconti pronti per voi su Amazon Italia. Ora è il momento di un TV 4K Full Array LED, il Sony Bravia XR-50X90S. Il prezzo in offerta è eccezionale. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente per questo prodotto è 1.109,90€ e lo sconto permette di acquistarla a 699€, un taglio a metà prezzo rispetto a quello consigliato di 1.399€. Il prezzo attuale è tra i migliori di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La TV Sony Bravia XR-50X90S mostra colori e un contrasto realistici grazie alla retroilluminazione completa dello schermo, dato dalla tecnologia Full Array LED. Il taglio di questo TV è 50 pollici, una grandezza eccellente soprattutto se cercate un TV adatto alla vostra console next-gen.