Samsung Galaxy Book3, il laptop da ufficio è a un ottimo prezzo con le Offerte Prime di Amazon

La Festa delle Offerte Prime prosegue e in questo 11 ottobre 2023 rimane una sola giornata per sfruttare gli sconti unici proposti da Amazon Italia. Le promozioni sono veramente molte e tra i prodotti più interessanti troviamo un Samsung Galaxy Book3 Laptop. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo più recente è del 25%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente indicato da Amazon è 799€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il Samsung Galaxy Book3 Laptop è un ottimo laptop da ufficio. Monta un SSD Intel Core i5-1335U 13th gen, una RAM da 8 GB e un SSD da 256 GB. Il sistema operativo è Windows 11 Home. Lo schermo è da 15.6 pollici in FullHD. Non è un dispositivo da gioco o per usare programmi di lavoro complessi (com quelli di editing di immagini e video) ma per gli usi quotidiani più comuni è ottimo, grazie anche alla sua batteria di lunga durata e un peso ridotto di soli 1,58 Kg. Misura 35,66 x 22,91 x 1,54 cm.