Più guardi la TV, più "guadagni": AIXI vuole cambiare il nostro concetto di televisione, di nuovo

Questa vasta libraria, in continuo aggiornamento, posizionerebbe AIXI come la terza piattaforma al mondo per numero di contenuti, alle spalle solo di colossi come Netflix e Prime Video. Ma il catalogo non è l'unica particolarità del progetto, che propone anche un particolare sistema a premi: cerchiamo di capire più nel dettaglio come dovrebbe funzionare.

Offrire oltre 6000 tra film, documentari e serie TV inclusi nel prezzo di acquisto, senza abbonamenti aggiuntivi e senza interruzioni pubblicitarie. Questa è l'idea dietro AIXI, una serie di nuovi TV che si presentano come una vera e propria rivoluzione nel mondo delle Smart TV, distinguendosi per un'offerta unica.

AIXI premia chi guarda tanto la TV

L'ideatore di AIXI è Andrea Iervolino, produttore cinematografico noto per Ferrari (con Adam Driver e Penélope Cruz), Lamborghini e il prossimo Modi diretto da Johnny Depp e Al Pacino tra i protagonisti, che ha voluto portare la sua esperienza nel mondo del cinema e dell'intrattenimento digitale nel settore Smart TV. "AIXI non è solo una Smart TV con una grande library di contenuti, è un'esperienza completa che unisce qualità, accessibilità e innovazione", ha dichiarato Iervolino.

Andrea Iervolino, fondatore di AIXI

Disponibile in diversi formati, dai 32" ai 65", AIXI promette una qualità d'immagine elevata, con risoluzione fino a 4K e tecnologia LED o QLED. Il sistema operativo è webOS e supporta anche il controllo vocale.

Ma la vera novità di AIXI è il sistema di rewarding, sviluppato in collaborazione con la piattaforma TaTaTu. Gli utenti, guardando i contenuti sulla propria Smart TV, accumulano infatti TTU Coin, una moneta virtuale spendibile nell'app TaTaTu per partecipare ad aste, vincere premi o acquistare prodotti nell'e-commerce dedicato.

Con il suo catalogo di film e serie TV, poi, AIXI vuole fornire un'alternativa ai tradizionali servizi di streaming, offrendo un'ampia scelta di contenuti gratuiti e un sistema di premi che incentiva la visione. Ma finché non si conoscerà la qualità del catalogo, parlare di semplice quantità ha a nostro avviso poco senso.

Alcuni dei titoli presenti su AIXI

Per saperne di più, comunque, non bisogna aspettare molto: la data di uscita dei TV AIXI è prevista per fine novembre, nelle principali catene di elettronica (come Euronics, Expert e Unieuro).

La vera sfida per AIXI sarà quella di affermarsi in un mercato competitivo dove dominano TV sempre più grandi, conquistando la fiducia degli utenti e dimostrando la validità del suo modello. Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe avere premi per guardare la TV? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.