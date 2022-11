Twitch arriva a 1,8 miliardi di ore di visualizzazioni a ottobre 2022: le categorie più viste

Nel mese di ottobre, Twitch ha raggiunto 1,8 miliardi di ore di visualizzazione, secondo il rapporto mensile State of the Stream di StreamElements e Rainmaker.gg. Le ore di Facebook Gaming hanno raggiunto invece i 342 milioni di ore nel mese. YouTube Gaming ha registrato 272 milioni di ore di gioco in ottobre. Parlando invece di Twitch, le categorie più seguite sono le seguenti:

Just Chatting - 239 milioni League of Legends - 157 milioni Overwatch 2 - 133 milioni GTA 5 - 94 milioni DOTA 2 - 82 milioni Valorant - 65 milioni FIFA 23 - 60 milioni CS:GO - 56 milioni Minecraft - 42 milioni World of Warcraft - 32 milioni

L'unico gioco nuovo per il mese è Overwatch 2, che parte subito in terza posizione, anche se con un certo distacco da LoL. Quest'ultimo ha ottenuto risultati validi, visto che ha ottenuto un +41% rispetto al mese precedente. Crescono anche DOTA 2 (+76%), Valorant (+47%) e FIFA 23 (+84%).

Il calo peggiore è di Minecraft, che ha perso il 31% rispetto a settembre 2022, con World of Warcraft che si posiziona subito dietro con un calo del 27%. Meno grave la perdita di Just Chatting (-3%) e GTA 5 (-8%).

Overwatch 2

Twitch aveva ottenuto 2 miliardi di ore di visualizzazioni a gennaio 2022 e da allora non ha più raggiunto tale cifra. Anche ottobre ha mancato il risultato del 10%.

Parlando invece di Overwatch 2, il team ha spiegato che vuole rendere i ruoli di supporto più divertenti.