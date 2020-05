Twitch: CliffyB potrebbe presto lanciare un suo canale

Cliff Bleszinski, meglio conosciuto come CliffyB, diventato famoso come designer di numerosi giochi per Epic Games, tra i quali Gears of War, potrebbe presto lanciare un suo canale su Twitch. Stando a quanto a dichiarato su Twitter, l'ispirazione gli è stata data dalla febbre di cabina causatagli dal lockdown da COVID-19. Inoltre alcune videoconferenze su Zoom hanno diradato un po' della sua timidezza davanti alle telecamere, quindi ora si sente pronto.

Un canale Twitch di Cliff Bleszinski potrebbe essere davvero interessante. Nonostante la recente debacle della sua Boss Key, è sicuramente un personaggio singolare che sa cosa significa sviluppare videogiochi ad altissimi livelli e che, quindi, avrebbe sicuramente qualcosa di interessante da dire, al contrario di molti miti della scena degli streamer.

Bleszinski lasciò Epic Games nel 2012, allontanandosi dal mondo dei videogiochi per qualche tempo, prima di fondare Boss Key nel 2014, con cui ha sviluppato due giochi: Lawbreakers e Radical Heights, purtroppo entrambi di scarsissimo successo. Boss Key è fallita nel 2018 e da allora Bleszinski non si occupa più attivamente di videogiochi, anche se ha paventato più volte il suo possibile ritorno allo sviluppo.

Cabin fever may finally be the straw that broke the camel's back to cause me to start a Twitch channel. Zoom has made me feel comfortable on camera again after all this time.