Twitch contro la disinformazione: le nuove regole e in che modo avranno un impatto sugli stream

Twitch ha aggiornato le linee guida per la community e ha deciso di definire nuove regole per combattere la disinformazione. Chi sarà ritenuto colpevole verrà bannato.

Ecco la dichiarazione completa di Twitch: "Per ridurre i danni alla nostra community e al pubblico, senza pregiudicare il dialogo aperto tra gli streamer e le rispettive community, Twitch proibisce l'attività di coloro che diffondono ripetutamente disinformazione all'interno o all'esterno della piattaforma. Ci proponiamo di rimuovere gli utenti la cui presenza online è dedicata alla (1) condivisione costante di (2) informazioni false, dannose (3) e ampiamente smentite."

"Questa politica si concentra sugli utenti di Twitch che condividono insistentemente informazioni false e dannose. Non verrà applicata a singole dichiarazioni o discussioni che potrebbero aver luogo sul canale. Per spingerci a intervenire nei confronti di un account devono essere soddisfatti i tre criteri precedentemente indicati. Stabiliremo se gli utenti sono in violazione della nostra politica valutandone il comportamento sulla piattaforma e al di fuori di essa. Puoi segnalare gli utenti responsabili di disinformazione inviando un'email a OSIT@twitch.tv, specificando il nome dell'account e allegando eventuali prove a supporto."

Twitch ha sottolineato nel post sul blog che l'aggiornamento "probabilmente non avrà un impatto su di te o sugli streamer che ami" e ha aggiunto che gli utenti che diffondono disinformazione non sono presenti in gran numero sulla piattaforma. L'azienda riconosce però il danno che tali utenti potrebbero causare se lasciati senza controllo.

La lista di esempi di argomenti che saranno colpiti da sanzioni include:

Disinformazione riguardante gruppi protetti

Disinformazione dannosa relativa all'ambito medico e alle più diffuse teorie complottiste riguardanti cure pericolose, COVID-19 e informazioni fuorvianti sui vaccini per il COVID-19

Disinformazione promossa dalle reti complottiste legate alla violenza e/o alla sua promozione

Disinformazione civica che mina l'integrità dei processi civici e politici

Tra le più recenti novità a tema Twitch troviamo anche l'aggiornamento per Xbox, che ora supporta pienamente la piattaforma.